Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Palmeiras e Flamengo fazem duelo particular rumo ao título da Série A

Fim da 32ª rodada deixou o Verdão na liderança isolada

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:23)
Jogada
Legenda: No último confronto entre as duas equipes, o Flamengo venceu.
Foto: Foto: GIlvan de Souza/Flamengo

A disputa pelo topo do Campeonato Brasileiro ganhou um novo capítulo após o fim da 32ª rodada. Os olhos agora se voltam para dois candidatos claros: o Palmeiras, que atualmente tem a vantagem, e o Flamengo, que está três pontos atrás do líder. Com dois gols de Vitor Roque, o Verdão venceu o clássico contra o Santos, em São Paulo, e chegou a 68 pontos. O Flamengo, que empatou por 2 a 2 com o São Paulo na Vila Belmiro, ficou com 65 pontos.

Segundo os cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Verdão tem agora cerca de 74,8% de chances de título, contra cerca de 21,7% do Mengão. 

CONFRONTOS QUE PODEM DECIDIR

Ambos terão adversários em comum nesta parte final da temporada: Santos, Fluminense, Mirassol, Ceará e Atlético‑MG. Especial atenção para o Ceará: na penúltima rodada visita o Flamengo no Maracanã; já na última, receberá o Palmeiras no Castelão. 

Jogos que restam ao Flamengo:

33ª rodada – Flamengo x Santos – Maracanã – 9/11, 18h30
12ª rodada – Sport x Flamengo – Arena Pernambuco – 15/11, 18h30
34ª rodada – Fluminense x Flamengo – Maracanã – 19/11
35ª rodada – Flamengo x Bragantino – Maracanã – 23/11
36ª rodada – Atlético-MG x Flamengo – Arena MRV – 30/11
37ª rodada – Flamengo x Ceará – Maracanã – 3/12
38ª rodada – Mirassol x Flamengo – Maião – 7/12


Jogos que restam ao Palmeiras:

33ª rodada – Mirassol x Palmeiras – Maião – 9/11, 20h30
13ª rodada – Santos x Palmeiras – Vila Belmiro – 15/11, 21h
34ª rodada – Atlético-MG x Palmeiras – Arena MRV – 19/11
35ª rodada – Palmeiras x Fluminense – Allianz Parque – 23/11
36ª rodada – Grêmio x Palmeiras – Arena do Grêmio- 30/11
37ª rodada – Palmeiras x Vitória – Allianz Parque – 3/12
38ª rodada – Ceará x Palmeiras – Castelão – 7/12

Jogada

Palmeiras e Flamengo fazem duelo particular rumo ao título da Série A

Fim da 32ª rodada deixou o Verdão na liderança isolada

Redação Há 1 hora
Palermo em ação pelo Fortaleza

Jogada

Palermo explica substituições do Fortaleza e avalia empate no Clássico-Rei: ‘preciso valorizar'

O time cearense empatou em 1 a 1 com o Ceará nesta quinta-feira (6)

Alexandre Mota Há 2 horas
treinador

Jogada

Condé vê Ceará superior em Clássico-Rei, mas lamenta empate: 'Faltou tranquilidade'

Equipe fico no empate de 1 a 1 com o Fortaleza na Arena Castelão

Crisneive Silveira 06 de Novembro de 2025

Jogada

Pierre lamenta gol sofrido no fim e empate no Clássico-Rei: 'Deixamos escapar '

Fortaleza vencia até os 44 do 2º tempo, quando sofreu gol de Pedro Raul

Vladimir Marques 06 de Novembro de 2025

Jogada

Pedro Raul celebra gol em Clássico-Rei e valoriza empate do Ceará: 'Resultado foi justo'

Artilheiro do Vovô marcou na reta final da partida

Crisneive Silveira 06 de Novembro de 2025

Jogada

Ceará arranca empate no Clássico-Rei e afunda o Fortaleza no Z-4 do Brasileirão

Leão saiu na frente com Bareiro, no 1º tempo, mas Pedro Raul empatou aos 44 da segunda etapa

Crisneive Silveira 06 de Novembro de 2025