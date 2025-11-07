Palmeiras e Flamengo fazem duelo particular rumo ao título da Série A

A disputa pelo topo do Campeonato Brasileiro ganhou um novo capítulo após o fim da 32ª rodada. Os olhos agora se voltam para dois candidatos claros: o Palmeiras, que atualmente tem a vantagem, e o Flamengo, que está três pontos atrás do líder. Com dois gols de Vitor Roque, o Verdão venceu o clássico contra o Santos, em São Paulo, e chegou a 68 pontos. O Flamengo, que empatou por 2 a 2 com o São Paulo na Vila Belmiro, ficou com 65 pontos.

Segundo os cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Verdão tem agora cerca de 74,8% de chances de título, contra cerca de 21,7% do Mengão.

CONFRONTOS QUE PODEM DECIDIR

Ambos terão adversários em comum nesta parte final da temporada: Santos, Fluminense, Mirassol, Ceará e Atlético‑MG. Especial atenção para o Ceará: na penúltima rodada visita o Flamengo no Maracanã; já na última, receberá o Palmeiras no Castelão.

Jogos que restam ao Flamengo:

33ª rodada – Flamengo x Santos – Maracanã – 9/11, 18h30

12ª rodada – Sport x Flamengo – Arena Pernambuco – 15/11, 18h30

34ª rodada – Fluminense x Flamengo – Maracanã – 19/11

35ª rodada – Flamengo x Bragantino – Maracanã – 23/11

36ª rodada – Atlético-MG x Flamengo – Arena MRV – 30/11

37ª rodada – Flamengo x Ceará – Maracanã – 3/12

38ª rodada – Mirassol x Flamengo – Maião – 7/12



Jogos que restam ao Palmeiras:

33ª rodada – Mirassol x Palmeiras – Maião – 9/11, 20h30

13ª rodada – Santos x Palmeiras – Vila Belmiro – 15/11, 21h

34ª rodada – Atlético-MG x Palmeiras – Arena MRV – 19/11

35ª rodada – Palmeiras x Fluminense – Allianz Parque – 23/11

36ª rodada – Grêmio x Palmeiras – Arena do Grêmio- 30/11

37ª rodada – Palmeiras x Vitória – Allianz Parque – 3/12

38ª rodada – Ceará x Palmeiras – Castelão – 7/12