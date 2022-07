Palmeiras deve escalar titulares contra Fortaleza pela Série A, mas terá 4 desfalques

O Palmeiras deve escalar seu time titular diante do Fortaleza, no Castelão, no domingo (10), às 18 horas pela Série A do Campeonato Brasileiro, em jogo pela 16ª rodada. O Verdão defende a liderança da Série A na partida em solo cearense, já que tem dois pontos de vantagem para o Athletico/PR (29 a 27).

Ainda que tenha 4 baixas - Marcos Rocha, Jorge, Gabriel Verón e Rafael Navarro - o Verdão deve atuar com os titulares, já que diante do Cerro Porteño na última quarta-feira pela Libertadores, poupou 5 jogadores considerados titulares, entre eles Zé Rafael e Rony, que entraram apenas no 2º tempo.

Estão fora: Marcos Rocha (com lesão muscular na coxa), Jorge (recém-recuperado de covid), Gabriel Verón (corte no pé) e Rafael Navarro (desconforto na coxa), não enfrentam o Tricolor do Pici.

Como encara o São Paulo pela Copa do Brasil na quinta-feira e precisa reverter um placar de 1 a 0, a tendência é que Abel Ferreira só preserve alguns nomes mais desgastados.

Veja Provável escalação do Verdão

Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Dudu, Wesley e Rony. Técnico: Abel Ferreira