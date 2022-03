Palmeiras anuncia renovação contratual do técnico Abel Ferreira até o fim 2024

O Palmeiras anunciou neste sábado (26) a renovação contratual do técnico português Abel Ferreira. O novo vínculo vai até 31 de dezembro de 2024.

O anúncio aconteceu após a vitória do Palmeiras contra o RB Bragantino por 2 a 1 no Allianz Parque. O triunfo garantiu a equipe palmeirense na final do Campeonato Paulista 2022. O alviverde aguarda o vencedor de São Paulo x Corinthians.

Desempenho no Palmeiras

No clube paulista desde novembro de 2020, Abel Ferreira disputou 124 partidas, com 69 vitórias, 27 empates e 28 derrotas. Neste período, chegou à final de nove campeonatos, incluindo o Campeonato Paulista 2022, conquistando quatro títulos (Paulista 2020, Libertadores 2020 e 2021 e Recopa 2022).

Finais do Palmeiras

Campeonato Paulista 2020: Campeão (venceu o Corinthians)

Taça Libertadores da América 2020: Campeão (venceu o Santos)

Copa do Brasil 2020: Campeão (venceu o Grêmio)

Supercopa do Brasil 2021: Vice-campeão (perdeu para o Flamengo)

Recopa Sul-Americana 2021: Vice-campeão (perdeu para o Defensa y Justicia)

Taça Libertadores da América 2021: Campeão (venceu o Flamengo)

Mundial de Clubes 2021: Vice-campeão (perdeu para o Chelsea)

Recopa Sul-Americana 2022: Campeão (venceu o Athletico-PR)

