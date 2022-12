Palmeiras acerta renovação de Dudu até 2025

O Palmeiras acertou a renovação contratual do atacante Dudu até 2025 - com cláusula de renovação automática para 2026 caso o camisa 7 dispute um determinado número de partidas no ano anterior. A informação é do ge.

O atual contrato tinha validade até dezembro de 2023. A renovação do atacante estava sendo discutida com o Palmeiras há alguns meses.

Aos 30 anos, o atacante disputará a nona temporada com a camisa do Verdão. Em 2022, disputou 68 partidas, com 11 gols marcados e 14 assistências concedidas, contribuindo para o 11° título brasileiro do Palmeiras. Com a camisa palmeirense, soma 401 jogos e nove títulos conquistados, estando entre os maiores ídolos da história do clube

