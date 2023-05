Palestino goleia Estudiantes/VEN e evita liderança antecipada do Fortaleza na Sul-Americana

O Palestino goleou o Estudiantes de Mérida/VEN por 5 a 1 na noite desta quinta-feira (25), no Estádio Metropolitano, em Mérida (VEN), pelo Grupo D da Copa Sul-Americana. Com o resultado, o time chileno evitou a classificação antecipada do Fortaleza para as Oitavas de Finais, mantendo as disputas para as duas últimas rodadas.

Após o encerramento da 4ª rodada, o Leão é o líder com 12 pontos e 12 de saldo, enquanto o Palestino assumiu a 2ª colocação com 7 pontos e 1 de saldo. O San Lorenzo é o 3º com 4, e o Mérida ainda não pontuou.

Vale lembrar que o 1º colocado avança para as Oitavas de Finais, enquanto o 2º colocado jogará ainda uma fase prévia contra um 3º colocado vindo da Fase de Grupos da Libertadores.

Rodadas finais

5ª rodada

06/06/2023 - 19:00

Estudiantes de Mérida x Fortaleza

08/06/2023 - 21:00

San Lorenzo x Palestino



6ª rodada

27/06/2023 - 19:00

San Lorenzo x Estudiantes de Mérida

27/06/2023 - 19:00

Palestino x Fortaleza