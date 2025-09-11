Palermo ainda não está regularizado para comandar Fortaleza contra Vitória; time espera por vistos

O treinador argentino Martín Palermo, novo técnico do Fortaleza, ainda não está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com isso, a sua presença no jogo contra o Vitória ainda não é confirmada.

Para que possa estar à beira do gramado no jogo deste sábado (13), Martín Palermo precisa estar regularizado no BID até o fim desta sexta-feira (12). A expectativa do Fortaleza é de conseguir resolver as pendências até lá, para tê-lo no gramado do Castelão.

Legenda: Palermo durante treino no Fortaleza Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O Diário do Nordeste apurou que Palermo ainda aguarda a emissão do seu visto de trabalho e do seu visto de residência para então poder ser regularizado junto à CBF. O departamento de futebol trabalha para que tudo esteja normalizado o mais breve possível.

Apesar disso, o treinador tem comandado os treinamentos do elenco do Fortaleza no Pici. Palermo teve a semana livre para preparar sua equipe para o confronto direto contra o Vitória, pela Série A do Brasileirão. O jogo será na Arena Castelão.