Pais de Walewska se pronunciam pela primeira vez sobre morte da jogadora: 'filha muito amada'

Em carta aberta publicada nas redes sociais, os pais e Walewska Oliveira, jogadora de vôlei e campeã olímpica, se manifestaram sobre a morte da filha. A missa de sétimo dia será nesta quinta-feira (28).

Ela morreu há uma semana, aos 43 anos, após queda do 17º andar do prédio onde morava, em São Paulo.

Geraldo e Aparecida, que se manifestaram pela primeira vez sobre o assunto, lamentaram a morte precoce da "filha muito amada" com "imenso sofrimento e pesar."

"Wal foi uma menina que nunca se afastou da sua origem, sempre humilde e cuidadosa com todos. Fica agora a lembrança da profissional competente, amiga fiel e filha muito amada que ela sempre será", escreveu o casal.

Em seguida, os pais da jogadora agradeceram o apoio recebido de fãs e amigos da Walewska. Geraldo e Aparecida também pediram os "melhores pensamentos" e orações para a filha.

Walewska foi velada e enterrada na manhã do último sábado, no cemitério Bosque da Esperança, em Belo Horizonte. A missa de Sétimo Dia, em homenagem à atleta, será realizada nesta quinta-feira.