País de Gales x Turquia: Onde assistir, palpite e prováveis escalações

Nesta terça-feira (21) as seleções de País de Gales e Turquia se enfrentam em jogo válido pelo Grupo D das Eliminatórias da Eurocopa. O jogo acontece no Cardiff City Stadium, no País de Gales, às 16h45, no horário de Brasília. O País de Gales ocupa a terceira posição, com 11 pontos conquistados em sete partidas. Já a Turquia é a seleção líder do grupo, com 16 pontos em sete jogos.

ONDE ASSISTIR

O jogo será transmitido pela Star+.

PALPITE

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Provável escalação do País de Gales: Ward; Lockyer, Rodon, Davies; Roberts, J. James, Ampadu, Williams; Johnson, Wilson; Moore. Técnico: Robert Page.

Provável escalação da Turquia: Altay; Celik, Bardakci, Kabak, Kadioglu; Akbaba, Ozcan, Yuksek; Akturkoglu, Yilmaz, Yildiz. Técnico: Vincenzo Montella.

FICHA TÉCNICA | PAÍS DE GALES X TURQUIA

Estádio: Cardiff City Stadium (País de Gales).

Data: terça-feira, 21 de Novembro.

Horário: 16h45 (horário de Brasília).