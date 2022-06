País de Gales x Holanda: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Em partida válida pelo Grupo A4 da 2ª rodada da UEFA Nations League, a Holanda visita o País de Gales nesta quarta-feira (8), às 15h45 (horário de Brasília). O palco do confronto será o Cardiff City Stadium, em Cardiff (PGA).

Com moral depois de golear a Bélgica, na estreia, por 4 a 1, com dois gols de Memphis Depay, a Holanda quer manter a liderança da chave. Já o País de Gales quer mudar cenário após sofrer a virada e iniciar a Nations League com derrota por 2 a 1, para a Polônia.

Palpite para o jogo

inter@

Onde assistir

A partida será transmitida pela ESPN e no Star+.

Prováveis escalações

País de Gales: Hennessey; Ampadu, Joe Rodom e Ben Davies; Joe Allen, Aaron Ramsey, Connor Roberts e Neco Williams; Gareth Bale, Moore e Daniel James.

Técnico: Robert Page

Holanda: Cillessen; De Vrij, Van Dijk e Aké; Dumfries, Blind, Frenkie de Jong, Klaassen; Bergwijn, Berghuis e Depay.

Técnico: Louis van Gaal

Ficha técnica | País de Gales x Holanda

Local: Cardiff City Stadium, em Cardiff (PGA)

Data: 08/06/2022 (quarta-feira)

Horário: 15h45 (de Brasília)

Árbitro: Glenn Nyberg (SUE)

Assistentes: Mahbod Beigi (SUE) e Andreas Söderqvist (SUE)

VAR: Pawel Raczkowski