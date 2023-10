País de Gales x Croácia: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

País de Gales e Croácia entram em campo neste domingo (15), às 15h45 de Brasília, no Cardiff City Stadium, em Cardiff (GAL), para disputar a oitava rodada da fase de grupos das Eliminatórias da Eurocopa 2024. As seleções estão no Grupo D.

O País de Gales ocupa atualmente a quarta colocação na tabela de classificação, com 7 pontos conquistados até o momento. Já a Croácia está na segunda posição do Grupo D, somando 10 pontos em cinco jogos disputados.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: SporTV e Star+.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

País de Gales: Danny Ward; Chris Mepham, Joe Rodon e Ben Davies; Connor Roberts, Jordan James, Ethan Ampadu e Neco Williams; Harry Wilson e Daniel James; Kieffer Moore. Técnico: Rob Page.

Croácia: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josip Sutalo, Josko Gvardiol e Borna Sosa; Luka Modric, Marcelo Brozovic e Mateo Kovacic; Nikola Vlasic, Bruno Petkovic e Josip Brekalo. Técnico: Zlatko Dalic.

PAÍS DE GALES x CROÁCIA | FICHA TÉCNICA

Competição: oitava rodada das Eliminatórias da Eurocopa

Local: Cardiff City Stadium, em Cardiff (GAL)

Data: 15/10/2023 (domingo)

Horário: 15h45 (de Brasília)