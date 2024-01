Pai registra filha com homenagem ao Fluminense sem a mãe saber

Laura Nense Farias Sant'Anna é o nome da mais nova torcedora do Fluminense no mundo. O nome da pequena foi registrado pelo pai, Wagner Sant'Anna, como forma de homenagem ao clube carioca. No entanto, o torcedor apaixonado do Fluzão só comunicou a mãe da criança, Jamylle, quando chegou em casa com a certidão de nascimento da filha.

Mesmo com a surpresa pra lá de inusitada, Jamylle levou a situação de forma tranquila, já que, mesmo sendo torcedora do Vasco, passou a torcer pelo Fluminense por conta do marido. Wagner explicou, em entrevista ao ge, que depois da semifinal da Libertadores contra o Internacional, ele decidiu colocar o nome da filha de "Nense" ou em referência a algum atleta da equipe.

"Eu sempre brincava que depois de determinado gol seria Laura Kennedy, Laura Germán... Só que fica complicado você colocar o sobrenome de outra pessoa que pode ir para outro clube. Imagina... Mas Nense estava na minha cabeça e eu sabia que não erraria nunca. Eu botei na minha cabeça e disse que iria colocar", disse.

Legenda: Wagner, Jamylle e a pequena Laura Nense. Foto: Arquivo Pessoal

"Não teve uma conversa em que sentamos e conversamos algo direcionado a isso. Não existiu. Ele ficava conversando, brincando, soltava alguma coisa... E eu levava na brincadeira. Até chegar nesse momento. Não teve uma hora que ele chegou, sentou e falou o que queria. Foi no susto. Ele só decidiu.", afirmou Jamylle.

Questionado sobre a possibilidade da pequena Laura torcer para algum outro time que não seja o Fluminense, Wagner afirma veementemente que não existe a 'menor possibilidade'. O pai ressalta que vai levar a pequena em todas as partidas possíveis para acompanhar de perto o Fluzão, mas não consegue prometer silêncio enquanto Laura estiver dormindo durante a realização de um jogo. "Eu já fui notificado pelo condomínio naquele 4 a 1 (final do Campeonato Carioca de 2023). O apartamento que eu moro é alugado pela empresa e fui notificado porque gritei muito, palavras de baixo calão, mas não tinha como. Se for 1 a 0 eu tento manter o silêncio e a ordem. A paternidade vai me ajudar nisso", brinca Wagner.