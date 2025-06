Pai de Neymar revela desejo de renovação com o Santos: 'eu quero que ele fique'

O atacante Neymar deve renovar contrato com o Santos. Com vínculo até o fim de junho, o atleta ainda debate sobre a possibilidade de expandir o período, mas o pai do jogador, que também atua como empresário do astro, ressaltou que deseja a permanência.

"Eu quero que ele fique", afirmou. "O Neymar está morando aqui novamente, feliz, perto dos amigos e da família. O Santos é o ambiente correto e certo para ele continuar, mas temos que viabilizar muitas situações", completou.

Antes de fechar com o Santos, Neymar estava no Al-Hilal, da Arábia Saudita, onde ficou quase um ano sem entrar em campo devido uma lesão no ligamento cruzado anterior. No início de 2025, retornou ao clube de formação com o projeto de disputa a Copa do Mundo de 2026 e retornar para a Seleção Brasileira.

Na atual temporada, atuou em 12 partidas. No geral, acumulou diversas contusões e também três gols e três assistências.

A última partida no elenco santista foi domingo (1º), na derrota para o Botafogo por 1 a 0, na Vila Belmiro. Na ocasião, o camisa 10 foi expulso após receber dois amarelos.