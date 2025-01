Pai de Neymar quer que filho tenha salário maior que Messi para ir jogar nos EUA, diz jornal

Com o fim de seu contrato com o Al-Hilal cada vez mais próximo - o acordo inicial vai até o meio desta temporada, mas o clube estuda uma rescisão -, Neymar vem se tornando alvo de outros times ao redor do mundo. Apesar de povoar o sonho dos santistas com uma possível volta ao Brasil, o atacante parece ter planos diferentes: seguir o caminho de seu antigo companheiro de equipe, Lionel Messi, e partir para a liga americana de futebol. E seu pai, responsável por sua carreira, aparenta gostar da ideia, a depender da cifra que será recebida por seu filho com isso.



A informação é do L'Equipe, tradicional jornal esportivo da França. De acordo com a publicação, o Chicago Fire, uma das franquias da Major League Soccer (MLS), apresentou interesse em contratar o brasileiro. Os executivos da equipe já estariam na Europa e em contato com Neymar Pai e o agente Pini Zahavi.



A princípio, a franquia de Chicago ofereceria a Neymar um contrato semelhante ao dado a Messi pelo Inter Miami. No entanto, o pai do jogador deseja algo a mais. Neymar Pai estaria esperando um salário ainda maior que o do argentino ex-Barcelona, que é o jogador que mais recebe na MLS.



Atualmente, o salário de Messi nos Estados Unidos é maior do que a folha salarial inteira de outras 22 franquias do país. O jogador recebe como base US$ 20,4 milhões por ano, equivalente a R$ 123 milhões. O argentino ganha também parte do dinheiro do acordo da MLS com a Apple TV, que transmite os jogos da liga. O valor total recebido por Messi vai de US$ 50 milhões a US$ 60 milhões.



Na Arábia Saudita, Neymar recebeu, em 2024, aproximadamente 100 milhões de euros, quase R$ 622 milhões. Estima-se que o brasileiro receberá ainda mais 70 milhões de euros até o fim de seu contrato com o Al-Hilal.