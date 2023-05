Pagnussat vibra com título e revela tensão com pedrada em ônibus do Ceará; assista exclusiva

Campeão da Copa do Nordeste pelo Ceará, o zagueiro Tiago Pagnussat participou do programa Jogada 1º Tempo, desta sexta-feira (5), e contou bastidores da final contra o Sport na Ilha do Retiro, em Recife. O defensor revelou que o ônibus do elenco foi apedrejado antes da chegada ao estádio.

Tiago Pagnussat Zagueiro do Ceará "Sem dúvida, é um alívio (ser campeão), nos dá uma tranquilidade e uma capacidade ainda maior de trabalhar no dia a dia para que a gente consiga o próximo objetivo. Foi uma carga psicológica muito grande, a gente soube que praticamente todos os ônibus da torcida do Ceará foram apedrejados e o nosso ônibus também. Quando estava a caminho do estádio, houve duas (vezes), não sei se foi pedrada, bem no lado que eu esteja. Então foi um pré-jogo bem estressante. A experiência ajuda na busca pela tranquilidade, mas foi o único título da minha carreira que eu chorei, foi emoção pura".

Com a camisa do Ceará, Pagnussat também participou do título do Nordestão em 2020. O retorno ao clube foi em 2023, justamente em uma temporada que marca a tentativa de volta à Série A. O defensor ressaltou que a conquista do título é importante para a confiança no resto da temporada.

Tiago Pagnussat Zagueiro do Ceará "A pressão era enorme, a gente sabia que seria difícil essa reconstrução, não é fácil montar um time do zero, muitos ficaram porque gostam do clube, queriam estar aqui. A gente deixou escapar o Estadual, mas a conquista do Nordeste veio para coroar. Fico muito feliz com a chance de voltar, reconstruir e fazer com que o Ceará conquiste seus objetivos. A pressão era enorme, mas a gente se blindou e se uniu de uma maneira que todos estivessem em prol do objetivo".

Com 32 anos, Pagnussat tem contrato em Porangabuçu até o fim de 2024. O próximo compromisso alvinegro será domingo (7), contra a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, às 11h, pela Série B.

Assista ao programa Jogada 1º Tempo