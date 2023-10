Pagnussat diz que campanha do Ceará na Copa do Nordeste atrapalhou planejamento na Série B

Em entrevista coletiva realizada na tarde desta quarta-feira (4), o zagueiro Tiago Pagnussat falou que a equipe alvinegra, na sua percepção, é a maior equipe da série B, mas acabou se perdendo, principalmente, após dividir atenção em decorrência da Copa do Nordeste.

Pagnussat disse O Ceará, sem dúvida nenhuma, acredito que seja a maior equipe da Série B, isso em estrutura, condições de trabalho, e a gente acabou não conseguindo dentro de campo mostrar a força do nosso elenco

completou Foi buscado soluções, foi analisado, foi reinventado dentro de campo, buscando alternativas. acredito que foi um ano longo, de muitos jogos, muitos desafios, a equipe oscilou muito, acho que quando a gente foi campeão da Copa do Nordeste, a equipe dividiu atenção, a gente acabou já saindo atrás e acabou atrapalhando

O zagueiro disse que ‘independente da probabilidade de acesso’ os jogadores devem fazer o melhor “é nossa honra, nosso ganha pão que está em jogo”. O atleta aproveitou o momento para se desculpar com a torcida alvinegra, que esperava um ano melhor.

Tiago Pagnussat Devemos desculpas pelo nosso desempenho na série b, mas nossa responsabilidade é de sempre que entrar em campo, dar o nosso melhor

Próximo duelo

O Ceará encara a equipe do CRB, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, o jogo acontece às 21h30 no Rei Pelé, em Maceió. No primeiro turno, o time cearense perdeu pelo placar de 3 a 1.

O Ceará ocupa, até o momento, a 11ª colocação do campeonato.

*Sob supervisão de João Bandeira Neto