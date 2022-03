Padre benze academia do Ceará após semana com eliminação e vitória importante

O CT de Porangabuçu, do Ceará, recebeu uma bênção especial. O padre Almir Magalhães compareceu ao equipamento e despejou água benta em espaços como a academia dos jogadores.

O Diário do Nordeste apurou que a ação ocorreu nesta sexta-feira (4), apesar da assessoria não confirmar oficialmente. Vale ressaltar que o clube possui raízes com a comunidade católica e tem como padroeiro oficial o Papa João Paulo II. Anualmente, durante a data de aniversário da instiuição, no dia 2 de junho, uma missa é organizada em comemoração.

O momento foi marcado após uma semana intensa para o elenco, eliminado nas quartas do Campeonato Cearense para o Iguatu, sábado (26), e garantindo classificação à 2ª fase da Copa do Brasil na quarta (2), ao vencer o São Raimundo-RR.

Com calendário cheio, o foco do técnico Tiago Nunes agora é a Copa do Nordeste. O próximo jogo é sábado (5), contra o CSA.

A bola rola às 19h45, na Arena Castelão, pela 7ª rodada. O Ceará é o líder do Grupo B, com 11 pontos. No torneio, o Alvinegro de Porangabuçu está invicto: três vitórias e três empates até agora.