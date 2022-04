Pacajus x Castanhal: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O Pacajus recebe o Castanhal em jogo da segunda rodada da Série D do Brasileirão. As equipes do Grupo 2 se enfrentam no estádio João Ronaldo, casa do time da região metropolitana de Fortaleza. A partida será nesta sexta-feira (22), às 20h (de Brasília).

A equipe cearense não vence há cinco jogos. A última vitória foi no Campeonato Estadual, diante do Maracanã, em fevereiro. Na estreia da competição, o Pacajus ficou no empate com o 4 de julho. O time está na quarta colocação.

O Castanhal vem de vitória por 3 a 0 em cima do Moto Club na primeira rodada. A equipe lidera o Grupo 2 com três pontos. O clube aurinegro chegou às semifinais do Campeonato Paraense e agora busca vaga nos mata-matas da Série D.

ONDE ASSISTIR

Streaming InStat TV.

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Pacajus-CE: Jhones; Zé Augusto, Igor Ribeiro, Marcelo Amaral e Zé Aquiraz; Dedé, Max Carrasco, Claudivan e Rodrigo Canindé; Daniel Passira e Vinícius. Técnico: Oliveira Canindé.

Castanhal: Axel; Daelson, Zulu, Elias e Rodrigo; Ricardo Capanema, Samuel, Fazendinha e Gui Campana; Ruan e Whelton. Técnico: Robson Melo.

FICHA TÉCNICA

Pacajus x Castanhal

Data e hora: 22/04, às 20 horas

Local: Estádio João Ronaldo, em Pacajus.