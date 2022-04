Pacajus vence Castanhal no João Ronaldo e lidera Grupo 2 da Série D do Brasileiro

O Pacajus venceu o Castanhal/PA por 1 a 0 no estádio João Ronaldo, em Pacajus, na noite desta sexta-feira (22), pela 2ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória do Índio marcado aos 30 do 2º tempo com Vinícius.

Com o resultado, o Pacajus chega a 4 pontos e lidera do Grupo 2 da Série D. Na estreia, o Índio empatou fora de casa em 1 a 1 com o 4 de Julho/PI no último domingo. Já o time paraense, que estreou com vitória em casa de 3 a 0 sobre o Moto Club/MA, está em 3º com 3. Os 4 primeiros avançam para a 2ª Fase.

Próximos jogos

O Pacajus volta a jogar no outro sábado (30), às 16 horas, no estádio Ribeirão, em Tocantins, contra o Tocantinópolis. Já o Castanhal, joga na terça-feira (3), às 15 horas, no estádio Modelão, contra o Fluminense/PI.