Pacajus demite Raimundo Wagner e contrata Oliveira Canindé para disputa da Série D

O Pacajus Esporte Clube anunciou nesta terça-feira (8) a contratação do técnico Oliveira Canindé para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. O comandante, com passagens de sucesso por Guarany de Sobral e Campinense, chega para substituir Raimundo Wagner.

O ex-técnico do Cacique do Vale do Caju comandou a equipe em 16 partidas no Campeonato Cearense, terminando a 1ª fase na 3ª colocação. Nas quartas de final, o Pacajus foi eliminado ao perder para o Fortaleza.

Para substituir Raimundo Wagner, a diretoria do Pacajus optou por Oliveira Canindé, campeão da Série D pelo Guarany de Sobral e da Copa do Nordeste pelo Campinense. O técnico, de 56 anos, estava no Manauara, do Amazonas, desde 2021, tendo comandado a equipe em 12 partidas, com seis vitórias conquistadas. Na atual temporada, foram três vitórias, três empates e duas derrotas, com nove gols marcados e cinco sofridos.

Ficha técnica

Nome: Oliveira dos Santos Lopes

Nascimento: 08/11/1965 (56 anos)

Naturalidade: Canindé (CE)

Clubes que passou: Ferroviário, Guarani de Juazeiro, Parnahyba, Guarany de Sobral, Icasa, Campinense, CSA, América-RN, Santa Cruz, Sampaio Corrêa, Remo, Treze, Floresta-CE, Altos-PI, River-PI, Hercílio Luz, Crato, Caucaia, Oeirense, Atlético-PB, Bahia de Feira e Manauara-AM.

Títulos conquistados: Campeonato Piauiense (2006), Série D do Campeonato Brasileiro (2010), Copa Piauí (2012), Copa do Nordeste (2013), Copa Cidade de Natal e Campeonato Potiguar (2014) e Campeonato Alagoano (2016)