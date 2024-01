Pacaembu vende naming rights ao Mercado Livre por R$1 bilhão

Após fechar acordo bilionário com a empresa de tecnologia “Mercado Livre”, o Estádio do Pacaembu vai passar a se chamar “Mercado Livre Arena Pacaembu”. O acordo, anunciado nesta quarta-feira (31), é válido pelos próximos 30 anos e o valor gira em torno de R$ 1 bilhão.

Além disso, a empresa que já estampa sua marca nas camisas do Flamengo e vai se tornar a patrocinadora oficial da Libertadores, Copa Sul-Americana e Recopa.

O Estádio do Pacaembu, que até 2020 era administrado pelo governo de São Paulo, agora faz parte da iniciativa privada e teve pela primeira vez os direitos do seu nome negociados. O contrato de posse da administração do local é válido por 35 anos. A “Allegra”, empresa administradora do local, deve ainda se comprometer com alguns investimentos feitos de forma específica no palco do futebol paulista.

Alguns gigantes do estado de São Paulo já haviam fechado contratos parecidos. Palmeiras, Corinthians e São Paulo nomearam seus estádios com os nomes das empresas patrocinadoras, Allianz Parque (Allianz), NeoQuimica Arena (Neo Química) e MorumBIS (BIS) respectivamente. No restante do país tivemos outros exemplos, como: Ligga Arena (Athletico-PR), MRV Arena (Atlético-MG), Itaipava Arena Fonte Nova, em Salvador e Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília.