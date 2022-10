Pablo Marí, ex-zagueiro do Flamengo, é esfaqueado na Itália

O zagueiro Pablo Marí, ex- Flamengo e atualmente no Monza (ITA), foi esfaqueado em um supermercado no interior da região de Assago, na Itália. O agressor foi um homem com distúrbios psiquiátricos, que atacou 5 pessoas, entre eles o zagueiro espanhol. O homem, inclusive, foi detido pela polícia local. Informações do jornalista Tancredi Palmeri, da CNN.

O ataque ao grupo de pessoas aconteceu no centro comercial de Milanofiori, na região de Assago, em Milão. De acordo com apuração do portal Sportface, duas pessoas do grupo de cinco vítimas estão em estado grave e recebendo tratamento em hospital dos arredores. Vale destacar que o jogador do Monza e ex-Flamengo está consciente apesar do susto.

Marí está emprestado pelo Arsenal ao Monza desde o início desta temporada. Ele tem oito jogos e fez um gol pela equipe italiana, todos como titular. O clube é o 15º colocado do Campeonato Italiano.

No Fla

O zagueiro espanhol jogou no Flamengo no segundo semestre de 2019 e foi campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Na equipe brasileira, fez 30 jogos e marcou três gols. Em 2020, se transferiu para o Arsenal, mas foi prejudicado por lesões e não se firmou. Antes de ir para o Monza, Pablo atuou emprestado à Udinese na segunda metade da temporada 2021/22.