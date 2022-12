Pablo Marí volta aos gramados 56 dias após ser esfaqueado em um atentado na Itália

Na tarde da última quinta-feira, (22), o zagueiro Pablo Marí teve a primeira oportunidade de retornar aos gramados após o atentado sofrido. No final de outubro, o jogador foi esfaqueado em um supermercado no interior da região de Assago, na Itália. O agressor foi um homem com distúrbios psiquiátricos, que atacou 5 pessoas, entre eles o zagueiro espanhol.

Após o ataque, Pablo foi levado às pressas para o hospital e precisou passar por uma cirurgia para tratar os ferimentos causados ​​por um italiano de 46 anos com problemas mentais. O zagueiro, já recuperado, está preparado para a temporada.

O jogador, que iniciou a partida no banco de reservas, entrou em campo aos 78 minutos de jogo e seus companheiros o entregaram a braçadeira de capitão.