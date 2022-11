País de Gales tem planos para mudar de nome após a Copa do Mundo de 2022; veja como será chamado

Após o final da Copa do Mundo do Catar o País de Gales estuda mudar seu nome. A Federação Galesa de Futebol tem planos para a equipe ser chamada de Cymru, que é o nome de Gales no idioma galês, aproximando ainda mais a seleção de seus nativos, já que esta é a forma como o time é chamado pela população local.

Até este momento a alteração está sendo discutida, mas as conversas devem ser adiantadas após o Mundial do Catar, quando Gales voltará a jogar uma Copa pela 1ª vez desde 1958.

Essa vontade de alterar o nome ficou em evidência no início do mês de outubro, quando o País de Gales foi sorteado no mesmo grupo da Turquia para a Eurocopa 2024. Isso porque o país passou a competir com outro nome, Türkiye, que é exatamente o nome do país no idioma turco.

"Internacionalmente, pensamos que ainda temos que trabalhar mais nisso. Portanto, disputaremos a Copa-2022 como Gales. Mas acredito que 2023 será o ano em que ampliaremos as discussões com todas as partes envolvidas", explicou o executivo-chefe da Federação.