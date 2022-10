Otero planeja renovação com Fortaleza e comenta reação na Série A: 'Foi um trabalho difícil'

O meio-campista Otero revelou em entrevista coletiva nesta terça-feira (11) o desejo de renovar com o Fortaleza. Contratado para o 2° semestre, o atleta comentou ainda a adaptação à cidade, ao clube e ao esquema do técnico Juan Pablo Vojvoda.

Aos 29 anos, o venezuelano melhorou fisicamente após deixar o Cruz Azul, do México, e tem sido aproveitado com frequência nos jogos do Fortaleza na Série A.

"Dependendo de mim, eu renovaria. Estou feliz aqui, tenho grandes amigos, uma grande torcida me apoiando. Quem sabe nessa reta final dos jogos, eu possa renovar. E caso não consiga, fico muito feliz em ter feito parte desse time. Minha adaptação está sendo ótima. Quando cheguei, estava praticamente de férias. Estava parado. Cheguei mal fisicamente, tive um processo de adaptação e hoje em dia estou 100%. O treinador me usa mais como meia, vem sempre falando comigo e tenho tido mais participações. Ele fala comigo sobre o que eu posso fazer com a bola, mas também preciso me doar e correr para ajudar o time e é o que venho fazendo para tentar jogar. "

O camisa 80 ainda comentou o trabalho desenvolvido pela comissão técnica e diretoria do Fortaleza para a reação na Série A. A equipe encerrou o 1° turno com 75% de chance de rebaixamento e, após a vitória contra o Avaí, assegurou a permanência na elite por mais uma temporada.

"Foi um trabalho bem difícil. Estávamos em último. A gente se uniu mesmo, diretoria, comissão técnica, jogadores e com a torcida também e fizemos o que tínhamos que fazer para sair da zona de rebaixamento. Hoje em dia, estamos praticamente na Série A e continuamos sonhando para garantir vaga na Sul-Americana ou na Libertadores. Foi um trabalho bem forte, difícil, nos unimos, fizemos várias reuniões e nós conseguimos. Estamos muito felizes."

Titular contra Goiás e Avaí, o atleta agradeceu à torcida pelo apoio e citou que a titularidade é fruto do trabalho desenvolvido no dia a dia.

"Treinar muito, me dedicar nos treinamentos. Agradeço à torcida por, nas minhas redes sociais, ficar me pedindo como titular e, graças a Deus, está acontecendo. A entrega que eu tenho nos treinamentos, o treinador está vendo. Tenho conseguido entrar nos jogos, já são dois como titulares, com vitórias. Independente de jogar ou não, sempre quero o melhor para o time, mas se estou em campo, é muito melhor."

A equipe de Juan Pablo Vojvoda volta a campo no sábado (15), às 20h30 (horário de Brasília), contra o América-MG. O duelo acontece na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil