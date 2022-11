Otero fala sobre o futuro de Vojvoda no Fortaleza: 'Desejo o melhor para ele'

O meia venezuelano Rómulo Otero, autor do gol de empate do Fortaleza na partida diante do Atlético-GO, no último domingo (6), desconversou acerca da possibilidade de permanência do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda no Tricolor do Pici para a próxima temporada. O jogador concedeu entrevista coletiva na tarde da última terça-feira (8) e foi perguntado, entre outros assuntos, sobre o futuro de Vojvoda no Pici.

"Isso aí já é para o presidente. Não sei te responder essa pergunta. Nem eu sei se vou ficar. Ele fez grandes coisas aqui no Fortaleza, desejo o melhor para ele sempre. É um grande treinador, tem uma excelente comissão também. Independente da escolha que ele fizer, de ficar ou ir embora, eu desejo o melhor para ele", disse Otero. Nas últimas semanas, diversos jornais têm ligado o nome de Vojvoda a clubes como Corinthians, Santos e Vasco.

Otero também comentou sobre a próxima partida do Fortaleza. O Leão encara o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira (9), na Arena Castelão. "A gente acredita que pode ir para essa Pré-Libertadores. É um jogo muito importante e um rival bastante difícil, mas a gente está na nossa casa, não tenho dúvidas que vai ser uma festa, por ser o último jogo dentro de casa. A gente vai procurar os três pontos", afirmou o meia.

Questionado sobre uma possível classificação para a Copa Sul-Americana, o venezuelano foi direto em afirmar: "Nossa preferência, sendo sincero, é a Libertadores, a Pré-Libertadores. A gente vai lutar até o final. São seis pontos na disputa, são seis pontos difíceis, mas a gente vai continuar sonhando até o último jogo, até o final". O Fortaleza ocupa atualmente a 11ª colocação, com 49 pontos conquistados em 36 rodadas.

Já sem chances de classificação para a próxima edição da Libertadores, o RB Bragantino chega para este duelo já em clima de menos pressão. "Às vezes isso complica mais, porque os caras não têm pressão nenhuma, já está acabando o campeonato. Eles jogam, às vezes, por jogar e sai tudo, o Bragantino se converte no Barcelona, no Real Madrid. A gente tem que estar concentrado os 90, 95 minutos", alertou Otero.

