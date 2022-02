Osvaldo está próximo de fechar com CSA; Atleta viaja para Alagoas nesta sexta

Ex-atacante do Fortaleza, Osvaldo está próximo de fechar com o CSA, de Alagoas. Omar Coelho, presidente do Azulão, disse ter conversas adiantadas com o jogador cearense. O atleta de 34 anos está sem clube desde o final de 2021, após três temporadas vestindo a camisa do Tricolor do Pici. O Diário do Nordeste apurou que a previsão é de que o atleta esteja em Maceió amanhã, sexta-feira (4), para acertar os detalhes. Ainda não há contrato assinado.

Em conversa com Omar Coelho, presidente do clube, ele declarou: “Nós estamos conversando com o Osvaldo. Há o interesse do CSA em tê-lo e me parece que hoje há o interesse dele em jogar aqui. E a gente está em conversas bem adiantadas”, disse Omar Coelho, presidente do clube.

"Existem detalhes para serem resolvidos. O importante é que os dois lados querem”, explicou o executivo de futebol do Azulão, Ítalo Rodrigues.

Nas últimas três temporadas, Osvaldo atuou pelo Fortaleza. O jogador, que foi revelado pelo Leão, não teve sequência no time de Vojvoda. Ao todo, vestiu a camisa do Tricolor em 190 partidas e marcou 27 gols. Ele chega como grande reforço após lesão do atacante Clayton, que vai operar o joelho.

