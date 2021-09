Osvaldo comenta falta de sequência no Fortaleza: "tenho totais condições de ajudar a equipe"

Há três temporadas no Fortaleza, o atacante Osvaldo vive seu momento mais crítico com a camisa tricolor. Sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, o camisa 11 atuou 14 vezes. Ao todo, na temporada, são 24 partidas e apenas um gol marcado.

O atacante tricolor não entra em campo há um mês. A última vez foi no empate do Fortaleza contra o Juventude, pela 17ª rodada da Série A, no dia 21 de agosto. Em entrevista ao ge, Osvaldo revelou incômodo com a falta de sequência na equipe.

Osvaldo Atacante do Fortaleza "Não tem sido fácil para mim ter que lidar com essa situação de ficar de fora da equipe tantos jogos, é algo que eu nunca passei com a camisa do Fortaleza. Respeito as decisões do treinador, meus companheiros, mas me incomoda porque eu quero e sei que tenho totais condições de ajudar a equipe. Eu poderia estar tranquilo com essa situação, mas isso nunca fez parte do meu perfil. Se eu não estiver jogando e ajudando a equipe eu nunca vou estar satisfeito. Eu acredito no trabalho. Vou seguir fazendo o que estiver ao meu alcance para retomar o meu espaço."

Garatindo estar bem fisicamente, o atacante Osvaldo cobrou mais minutos em campo. O atleta disputa posição com oito atacantes do plantel tricolor. Robson, David, Wellington Paulista e Romarinho são os jogadores mais utilizados no rodízio de Juan Pablo Vojvoda.

"De vez em quando eu vejo alguns comentários de que eu não tenho rendido o meu melhor, que eu não sou mais aquele Osvaldo de antes, mas se você pegar meus números na temporada de 2021 e analisar vai ver que a realidade é que eu tive poucas oportunidades de mostrar meu futebol até aqui. Já estamos fechando o mês de setembro e eu atuei apenas em seis jogos como titular, todos espaçadamente e não terminei nenhum deles. A maioria das oportunidades que tive foram entrando durante o segundo tempo, quase todas no finalzinho dos jogos, sem ter muito tempo de mostrar alguma coisa."

O duelo diante do Sport, no domingo (26), pode ser uma nova oportunidade para Osvaldo. Sem David, expulso diante do Internacional, Vojvoda terá de mudar o esquema do Tricolor do Pici para surpreender a equipe pernambucana e quebrar um incômodo jejum de seis partidas sem vencer na Série A.