Jogos do Fortaleza em fevereiro de 2023: veja datas e horários

O Fortaleza inicia o calendário de fevereiro de 2023 com a expecativa da estreia na Libertadores. Com participações no Estadual e na Copa do Nordeste, o Leão encara o Deportivo Maldonado-URU pela 2ª fase eliminatória da competição internacional no dia 22, quarta-feira, direto do Uruguai. Assim, os desafios são muitos para o time comandado pelo argentino Juan Pablo Vojvoda.

Das partidas definidas para o novo mês até o momento, o clube faz seis confrontos. O nível dos testes também aumenta com duelos contra Ceará e Bahia, por exemplo. Em caso de classificação nos torneios, a expectativa é de que o total de jogos aumente em fevereiro.

A caminhada tricolor começa nesta quarta-feira (1º), diante do Atlético-CE. A bola rola às 20h45, no estádio Presidente Vargas (PV), pelo Campeonato Cearense. O Clássico-Rei está marcado para a próxima terça (7), no mesmo local, às 21h35, também pelo Estadual.

Calendário do Fortaleza em fevereiro de 2023