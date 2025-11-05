Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Os jogos da Série A do Brasileirão que interessam a Ceará e Fortaleza nesta quarta

Os times cearense entram em campo apenas na quinta, quando disputam o Clássico-Rei

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 09:15)
Jogada
Legenda: Jogos de Vitória, Atlético-MG e Grêmio interessam a Ceará e Fortaleza na 32ª rodada da Série A
Foto: Victor Ferreira/EC Vitória | Pedro Souza / Atlético | LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Ceará e Fortaleza disputam nesta quinta-feira (6) o último Clássico-Rei do ano, mas até lá permanecem atentos a outros jogos da 32ª rodada da Série A do Brasileirão. Com o campeonato já na reta final, olhar para os resultados dos adversários se torna importante em meio a cálculos, projeções e estimativas de pontuações na busca pelos objetivos.

Foto de Matheus Bahia disputando bola com Brítez no Clássico-Rei
Legenda: Matheus Bahia, jogador do Ceará, disputa bola com Brítez, jogador do Fortaleza, no Clássico-Rei
Foto: Davi Rocha/SVM

A rodada do Brasileirão terá início já nesta quarta-feira (5), com jogos que interessam à dupla cearense. RB Bragantino, Vitória, Juventude, Internacional, Atlético-MG e Grêmio, por exemplo, que são concorrentes de Ceará e Fortaleza na segunda página da tabela, jogam nesta quarta, em partidas que atraem a atenção de Vozão e Leão.

JOGOS DESTA QUARTA NA SÉRIE A

  • 19h | RB Bragantino x Corinthians
  • 19h | Vitória x Internacional
  • 19h | Sport x Juventude
  • 19h30 | Botafogo x Vasco
  • 20h | Atlético-MG x Bahia
  • 20h | Grêmio x Cruzeiro
  • 21h30 | São Paulo x Flamengo

JOGOS QUE INTERESSAM A CEARÁ E(OU) FORTALEZA

RB BRAGANTINO X CORINTHIANS

O RB Bragantino está atualmente na 14ª colocação, com 36 pontos, dois a menos que o Ceará (12º - 38P) e oito a mais que o Fortaleza (18º - 28P). Diante da queda brusca de rendimento nas últimas rodadas, tornou-se um candidato ao rebaixamento.

Em caso de vitória sobre o Corinthians, o RB Bragantino chegaria a 39 pontos, ultrapassando o Ceará na tabela, caso o Vovô perca o Clássico-Rei para o Fortaleza. É um jogo que interessa, portanto, ao Alvinegro de Porangabuçu.

VITÓRIA X INTERNACIONAL

O Vitória é o primeiro time dentro do Z-4 e o alvo direto do Fortaleza na disputa por posição neste momento. O time baiano tem 31 pontos, enquanto o Fortaleza tem 28. Em caso de derrota do Vitória para o Inter, e vitória do Fortaleza, o Tricolor do Pici ganha a 17ª posição.

O Internacional também é um concorrente na luta pela permanência na Série A. O time gaúcho tem hoje 36 pontos, ocupando a 15ª colocação na tabela. Tendo trocado de treinador recentemente, também é um time que vive oscilação na temporada.

Do lado do Ceará, o Internacional também é um ponto de atenção, já que tem apenas dois pontos a menos que o Vovô e pode ultrapassá-lo a depender da combinação de resultados, com o time gaúcho podendo chegar a 39 pontos na tabela.

SPORT X JUVENTUDE

O confronto entre os dois últimos colocados da Série A interessa principalmente ao Fortaleza, que é a primeira equipe à frente do vice-lanterna Juventude. A diferença atual entre Leão e Ju é de apenas dois pontos.

Em caso de vitória do time gaúcho, e derrota do Fortaleza para o Ceará no Clássico-Rei, o Tricolor seria ultrapassado pelo Juventude e retornaria para a vice-lanterna da Série A. Caso vença o Ceará e o Juventude perca para o Sport, o Fortaleza abre cinco pontos de vantagem para o time de Caxias do Sul (RS).

ATLÉTICO-MG X BAHIA

O jogo do Atlético-MG contra o Bahia interessa principalmente ao Ceará. O Galo é o time que vem logo atrás do Vovô na tabela de classificação da Série A, na 13ª posição, somando 37 pontos em 30 jogos, enquanto o Ceará tem 38 em 31 jogos.

Caso vença o Bahia, o Atlético-MG ultrapassaria o Ceará, caso o Vovô perca ou empate o Clássico-Rei contra o Fortaleza. Em caso de empate do Galo, mesmo que o Ceará perca o clássico, continuaria à frente pelo número de vitórias.

GRÊMIO X CRUZEIRO

Por fim, Grêmio x Cruzeiro interessa também principalmente ao Ceará. O Grêmio é o atual 11º colocado na tabela, estando uma posição à frente do Ceará. O time gaúcho tem 39 pontos em 31 jogos, com apenas um ponto a mais que o Vovô.

Caso o Ceará vença o Fortaleza no Clássico-Rei, e o Grêmio perca ou empate com o Cruzeiro, o Vovô o ultrapassaria e ganharia uma posição na tabela, já que chegaria a 41 pontos, enquanto o Grêmio ficaria com 39 ou chegaria no máximo a 40.

