Os cinco jogadores mais utilizados pelo Ceará na temporada 2023; veja números

O Ceará disputou 61 jogos durante a temporada 2023, entre Série B do Brasileirão, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Cearense. Ao longo destas partidas, 50 atletas vestiram a camisa do Vovô, segundo levantamento do pesquisador Mauro Bastos.

O clube vive agora um momento de definição de quais desses atletas serão ou não aproveitados na equipe na próxima temporada. O levantamento do pesquisador Mauro Bastos também ranqueou os jogadores mais utilizados pelo Ceará em 2023.

OS CINCO JOGADORES MAIS UTILIZADOS PELO CEARÁ

5. JANDERSON

Legenda: Janderson em ação pelo Ceará Foto: Fabiane de Paula / SVM

O atacante Janderson foi o quinto jogador mais utilizado pelo Ceará em 2023. O atleta de 24 anos disputou 54 jogos na temporada, totalizando 3.408 minutos jogados, com média de 63 minutos por jogo. Ele também somou sete gols e cinco assistências.

4. JEAN CARLOS

Legenda: Jean Carlos, jogador do Ceará, durante jogo da Série B Foto: Kid Júnior/SVM

Jean Carlos foi o quarto jogador com mais minutos pelo Ceará na temporada 2023. O meio-campista de 31 anos disputou 53 jogos, totalizando 3.409 minutos jogados, com média de 64 minutos por jogo. Foram sete gols e cinco assistências em 2023.

3. DAVID RICARDO

Legenda: David Ricardo comemora gol do Ceará Foto: Kid Júnior/SVM

O zagueiro David Ricardo foi o terceiro jogador mais utilizado pelo Ceará em 2023. O atleta de 20 anos disputou 47 jogos na temporada, totalizando 3.773 minutos jogados, com média de 80 minutos por jogo. Ele também somou três gols e uma assistência.

2. TIAGO PAGNUSSAT

Legenda: Tiago Pagnussat comemora gol do Ceará Foto: LC Moreira/SVM

Tiago Pagnussat foi o segundo jogador com mais minutos em 2023 pelo Ceará. O zagueiro de 33 anos disputou 39 partidas na temporada, totalizando 3.776 minutos jogados, com média de 97 minutos por jogo. Pagnussat somou dois gols e uma assistência.

1. ERICK

Legenda: Erick comemora gol do Ceará Foto: Thiago Gadelha/SVM

O atacante Erick foi o jogador mais utilizado pelo Ceará em 2023. O atleta de 25 anos, que deixou o Vovô antes do fim da temporada, disputou 52 jogos na temporada, totalizando 4.453 minutos jogados, com média de 86 minutos por jogo. Ele foi o artilheiro da equipe no ano e somou 18 gols e 13 assistências.

*Os dados foram coletados e divulgados pelo pesquisador Mauro Bastos.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.