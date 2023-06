Organização cearense recebe apoio da Fundação FIFA para a criação do e-book Futebol pela Igualdade

O Instituto Esporte Mais é uma organização sem fins lucrativos, fundada em 2014 e liderada por mulheres, que desenvolve programas de esporte para o desenvolvimento humano e de empoderamento de meninas e mulheres em Fortaleza, vai receber o apoio da FIFA Foundation a criação do e-book "Futebol pela Igualdade", um guia prático para a promoção e desenvolvimento de projetos esportivos para meninas e mulheres no Brasil.

Com uma vasta experiência, o Instituto Esporte Mais é referência na região Nordeste para o desenvolvimento humano e empoderamento feminino através do esporte. O principal programa de atendimento direto do instituto é o projeto Futebol pela Igualdade, que é realizado desde 2015 e beneficia 150 meninas e mulheres de 12 a 29 anos com treinos de futebol, futsal e fut7, em quatro núcleos espalhados pela cidade.

Legenda: Projeto Futebol Pela Igualdade beneficia meninas e mulheres em Fortaleza. Foto: Kely Pereira

O objetivo principal do projeto é a promoção de espaços seguros e inclusivos para a prática de esportes para meninas e mulheres. Além dos treinos de esporte, o projeto conta com workshops e formações, atividades socioculturais, benefícios sociais e atendimento de uma equipe multidisciplinar com assistente social, psicóloga, nutricionista e profissionais de educação física, composta apenas de mulheres.

Legenda: Projeto Futebol Pela Igualdade. Foto: Kely Pereira

Para compartilhar a experiência exitosa do Futebol pela Igualdade, a equipe do Instituto juntamente com consultores contratados, com apoio da FIFA Foundation, irá desenvolver a criação do e-book "Futebol pela Igualdade", um guia prático para a promoção e desenvolvimento de projetos esportivos para meninas e mulheres no Brasil.

Legenda: Projeto Futebol Pela Igualdade. Foto: Kely Pereira

O material será distribuído gratuitamente nos canais digitais do Instituto Esporte Mais e tem previsão de lançamento para dezembro de 2023, em um evento promovido pela instituição com a presença de representantes do setor do esporte e de organizações sociais.

A FIFA FOUNDATION

A FIFA Foundation foi criada em 2018 como parte do compromisso da FIFA de gerar um impacto social positivo e combater os desafios globais. O Programa Comunitário da Fundação FIFA permite que organizações sem fins lucrativos de todo o mundo se candidatem a financiamento para apoiar iniciativas de futebol orientadas para os ODSs - Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - e busca apoiar projetos locais que usam o poder do futebol para efetuar mudanças sociais positivas e abordar os desafios globais mais enfrentados por crianças e jovens em todo o mundo.

