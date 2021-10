Oposição inscreve chapa e Robinson de Castro terá concorrência em eleição para presidente do Ceará

Chegou ao fim o prazo de inscrições para as eleições do Ceará e está definido: a oposição registrou chapa e o atual presidente Robinson de Castro terá concorrência na disputa, que será realizada no dia 16 de novembro.

Candidato de situação, o mandatário alvinegro encabeça a chapa “Fechado com o Vozão”, que conta ainda com Humberto Aragão como 1º vice-presidente e Carlos Moraes como 2º vice-presidente.

A oposição registrou a chapa “Priorizando Nosso Amor, o Futebol”, que tem Paulo Roberto Cavalcante de Vasconcelos como candidato a presidente, Geovanni Correia Pessoa como 1º vice-presidente e Francisco Rogério Facundo Filho como 2º vice-presidente.

Nos bastidores, chegou-se a especular que Robinson não poderia concorrer a mais um mandato, mas o estatuto do Ceará deixa claro que ele pode, sim. Para sanar qualquer dúvida, em agosto, o Conselho Deliberativo do clube deu parecer positivo a uma consulta feita pela Diretoria Executiva sobre o tema.

A primeira eleição de Robinson de Castro ocorreu em 2015, no Estatuto antigo. Sendo assim, ele foi eleito apenas uma vez com o novo estatuto, em 2018, podendo então se candidatar novamente para reeleição e outro mandato de três anos.