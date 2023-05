Ônibus do Polivalente-TO, time da Série A3 do feminino, pega fogo em Brasília

O ônibus da equipe do Polivalente, do Tocantins, pegou fogo nesta segunda-feira (1). A delegação fazia o trajeto rumo ao aeroporto de Brasília, para retornar a Palmas. Ninguém se feriu. A equipe disputa a Série A3 do Brasileirão feminino.

Ao tod, 25 atletas estavam dentro do veículo que pegou fogo na Estrada Parque Taguatinga, no Distrito Federal, por volta das 7 horas da manhã. De acordo com relatos de atletas, houve um barulho de explosão antes do início do incêncio. O Corpo de Bombeiros esteve no local para combater as chamas. O clube divulgou nota sobre o ocorrido.

A equipe garantiu vaga nas oitavas de final do torneio nacional após vencer o Tiradentes-PI nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal. Os times também empataram no jogo de ida, em 1 a 1.

Agora, o Polivalente-TO se prepara para enfrentar o Mixto-MT. A próxima fase está prevista para os dias 6 e 7 de maio.