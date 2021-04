Ônibus da Ponte Preta é atacado e tem janelas quebradas após nova derrota

Uma parte da torcida da Ponte Preta protagonizou cenas lamentáveis após derrota da equipe em casa para a Inter de Limeira por 1 a 0, nesta segunda-feira (27), pelo Campeonato Paulista. O ônibus do elenco e membros da comissão técnica foi cercado e atacado por membros de torcidas organizadas.

O vidro de uma das janelas acabou sendo quebrado e os estilhaços acertaram o meia Vini Locatelli, que entrou no decorrer do 2º tempo. Os jogadores, inclusive, postaram nas redes sociais uma mensagem de repúdio.

"Repudiamos veementemente as atitudes covardes que supostos 'torcedores' tiveram na saída do nosso ônibus após o jogo. Ameaçaram nossa integridade física e, diferentemente do que pensam, essa conduta não nos motiva. Exigimos respeito aos atletas e comissão da Ponte Preta, pois damos nosso melhor em prol do clube. Isso é inaceitável. Até quando teremos de lidar com ameaças absurdas no meio do futebol brasileiro? Basta!", escreveram na publicação.

Em comunicado oficial, a Ponte Preta criticou a "ação absurda de pessoas que atacaram o ônibus" e prometeu colaborar com a Polícia Civil para que os responsáveis sejam identificados. O clube também enviou imagens para a polícia.

Com 10 pontos, o time de Campinas segue na 3ª colocação do Grupo B. O próximo jogo dos comandados do técnico Fabinho Moreno será nesta quinta (29) contra o Mirassol, novamente no estádio Moisés Lucarelli, pela 9ª rodada.