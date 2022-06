Onde vai jogar Marcelo? Veja os possíveis clubes para o brasileiro após deixar o Real Madrid

Após não ter seu contrato renovado e se despedir dos companheiros de Real Madrid em cerimônia nesta segunda-feira (13), o lateral-esquerdo Marcelo está livre no mercado. O jogador disse ainda não pensar no futuro da carreira depois dos mais de 15 anos vividos no Santiago Bernabéu.

Depois da conquista da 14ª Liga dos Campeões com a camisa merengue, Marcelo declarou querer jogar a competição, mas sem dar mais detalhes. Apesar de não dar sinais sobre seu destino, as especulações já começam a rodar portais europeus.

Segundo o jornal espanhol "Marca", clubes da Turquia, Catar e Emirados Árabes já estariam à procura do lateral-esquerdo. Em complemento a essa informação, o portal "Goal" afirmou que o Fenerbahçe, a pedido do treinador Jorge Jesus, entrou em contato com o estafe do ex-jogador do Real e pretende formalizar a proposta até o final desta semana.

A matéria destaca ainda que o Olympique de Marselha, da França, também pretende lançar proposta para ter Marcelo na próxima temporada. O time francês é comandado por Jorge Sampaoli.

Colocado como prioridade pelo próprio atleta, os dois clubes irão jogar a Liga dos Campeões 2022/23.

MENSAGEM DE CR7

Em ocasiões anteriores, boletins do Velho Mundo já destacaram o interesse da Juventus e da Inter de Milão em ter o camisa 12 nos seus elencos. O primeiro, inclusive, a pedido do ex-companheiro de Real, Cristiano Ronaldo. O atacante português desejou sucesso na "nova aventura" do lateral: