Onde assistir Corinthians x Fluminense pela semifinal da Copa do Brasil; veja detalhes

Corinthians e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 20h, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela volta da semifinal da Copa do Brasil. O confronto vale uma vaga na final da competição e terá transmissão ao vivo dos canais SporTV e Premiere, além do canal de Twitch do Casimiro.

O jogo também seria exibido no serviço de streaming Amazon Prime, mas a operação foi cancelada. Por meio de nota oficial, o grupo informou que a medida foi adotada por “questões técnicas”.

Vaga na final

A partida entre Corinthians x Fluminense vale uma vaga na decisão da Copa do Brasil, que tem o Flamengo como primeiro finalista garantido - o Rubro-Negro eliminou o São Paulo na eliminatória. Na ida, no Maracanã, paulistas e cariocas empataram em 2 a 2 em um duelo movimentado.

Em caso de classificação, Corinthians ou Fluminense garantem pelo menos R$ 25 milhões em premiações. A cota é destinado ao vice-campeão, enquanto o detentor da taça fatura R$ 60 milhões em prêmios da CBF.

Onde assistir

A partida tem transmissão ao vivo do SporTV, do Premiere e do canal de Twitch do Casimiro.

PALPITES inter@ ESCALAÇÕES Corinthians | Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Fausto Vera, Du Queiroz e Renato Augusto; Gustavo Silva, Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vitor Pereira.

| Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Fausto Vera, Du Queiroz e Renato Augusto; Gustavo Silva, Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vitor Pereira. Fluminense | Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; Wellington, Martinelli e PH Ganso; Jhon Arias, Matheus Martins e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz. FICHA TÉCNICA | CORINTHIANS X FLUMINENSE Competição: semifinal da Copa do Brasil

Data e hora: 15/09, às 20h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Transmissão: SporTV, Premiere e canal de Twitch do Casimiro.