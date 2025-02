Onde assistir a estreia de Neymar no Santos? Veja horário de Santos x Botafogo-SP

Santos e Botafogo-SP entram em campo nesta quarta-feira (5), às 21h35 (horário de Brasília), no estádio Vila Belmiro, em Santos (SP), para disputar a sétima rodada da fase de grupos do Paulistão 2025, a primeira divisão do Campeonato Paulista.

O jogo também deve marcar a estreia de Neymar com a camisa do Peixe. O atacante de 33 anos retorna ao time paulista após 12 anos e vive a expectativa de entrar no decorrer da partida. Ele foi anunciado pelo Santos no final da última semana.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: TNT, Max, CazeTV e Record.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Santos: Gabriel Brazão; Leo Godoy, João Basso, Luan Peres e Vinicius Lira; Tomás Rincón, Diego Pituca e Soteldo; Thaciano, Guilherme e Tiquinho Soares.

Botafogo-SP: João Carlos; Wallison, Alisson Cassiano, Allyson e Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Alejo Dramisino e Leandro Maciel; Douglas Baggio, Pablo Thomaz e Jonathan Cafú.

SANTOS X BOTAFOGO-SP | FICHA TÉCNICA