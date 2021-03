Oliveira é apresentado oficialmente e vê Ceará bem servido de volantes: “todos são qualificados"

Na última segunda-feira (1°) o Ceará deu o pontapé inicial na temporada 2021. Com um elenco mesclado, a equipe de Guto Ferreira empatou em 1 a 1 com o ABC/RN. A partida marcou, também, a estreia do volante Willian Oliveira com a camisa alvinegra.

O atleta de 27 anos chegou ao Ceará no mês passado. Agora, para a posição, Guto Ferreira conta com oito atletas: William Oliveira, Fabinho, Pedro Naressi, Marthã, Charles, Ricardinho, Fernando Sobral e W. Oliveira. Para ele, a competitividade é grande, mas ressaltou que quem sai vitorioso é o Vozão.

“É uma posição que está muito competitiva. Será uma disputa muito boa e quem vai sair vencendo é o Ceará. Eu conheço praticamente todos os jogadores, assistia eles jogando. Acredito que será uma competição muito boa pela posição, bem sadia, e quem sair jogando vai saber aproveitar muito bem ela, pois todos são qualificados.”

A vinda do volante Willian Oliveira deixou a torcida do Ceará em dúvida: como chama-lo? O atleta encontrou no Alvinegro de Porangabuçu um volante, que atua na mesma posição: o William Oliveira. No entanto, o atleta de 27 anos ficará sendo chamado apenas de “Oliveira”, falou da resenha dos companheiros e garantiu que não há problema algum em utilizar o sobrenome.

“É diferente. Não sei se isso já aconteceu no futebol brasileiro, dois jogadores da mesma posição, com o mesmo nome e sobrenome, parece loucura, mas acaba sendo engraçado. Eu não vejo problema nenhum em utilizar o Oliveira, uso numa boa, acho legal. O nome não significa nada, o que realmente significa é o dia-a-dia, o seu desempenho, o seu caráter. Agora é diferente, é a primeira vez que passo por isso, os companheiros brincam com a gente no vestiário, os dois olham, mas não vejo problema nenhum em ficar utilizando só o Oliveira.”

Legenda: Willian Oliveira vestirá a camisa 20 no Ceará Foto: Marcelo Vidal/Ceará SC