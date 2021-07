Olimpíadas de Tóquio terá nove atletas representando o Ceará; saiba quem são

Às vésperas do início dos Jogos Olímpicos de Tóquio, o Estado do Ceará fez história ao ter sete representantes confirmados (podendo chegar a oito) no maior evento poliesportivo do mundo. Os atletas cearenses representarão o atletismo, o tênis, o lançamento de dardo, o surfe, o vôlei de praia e, por fim, o triatlo. A cearense Elaine Gomes, atleta de handebol, figura na lista de pré-convocados da Seleção Brasileira para as Olimpíadas e é dúvida.

Atletas cearenses confirmados para as Olimpíadas de Tóquio

Ana Cláudia Lemos (Atletismo)

Thiago Monteiro (Tênis)

Laila Ferrer (Lançamento de dardo)

Silvana (surfe)

Rebecca (Vôlei de praia)

Manoel Messias (Triatlo)

Vittoria Lopes (Triatlo)

Estreias em Tóquio

A surfista Silvana Lima, a voleibolista Rebecca e os triatletas Manoel Messias e Vittoria Lopes são debutantes em Jogos Olímpicos. No entanto, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) tem esperanças de medalhas nos atletas, principalmente no surfe, triatlo e vôlei de praia.

O cearense Manoel Messias conquistou a medalha de prata na Copa do Mundo de Triatlo, em junho, realizado em Huatulco, no México, enquanto Vittoria Lopes figurou na 2ª colocação nos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019.

Legenda: Vittoria Lopes conquistou a medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019 Foto: Divulgação/Instagram

Veteranas em Olímpiadas

Em contrapartida dos três atletas listados acima, as cearenses Ana Cláudia Lemos, do atletismo, Laila Ferrer, do lançamento de dardo, e o cearense Thiago Monteiro, do tênis, colocarão mais um Jogos Olímpicos no currículo. Elas estiveram nas Olimpíadas de Londres, em 2012.

Em Londres, Ana Cláudia Lemos disputou o Revezamento 4x100m, terminando na 7ª colocação, e os 200m, encerrando na 33ª posição. Laila Ferrer, por sua vez, figurou na última posição do lançamento de dardo.

Thiago Monteiro, no entanto, fará sua estreia pelo tênis. Em 2012, nas Olimpíadas de Londres, o atleta cearense representou o Brasil no tênis de mesa.

Legenda: Ana Cláudia Lemos representará o Ceará nos Jogos Olímpicos de Tóquio Foto: Wagner Carmo/CBAt

Cearenses de coração

O Estado do Ceará também estará representado pelo nadador Luiz Altamir na prova de revezamento 4x200m. Marlon Zanotelli, do hipismo, também radicado em terras alencarinas, figura na equipe de saltos do técnico suíço Phillipe Guerdat, campeão olímpico na Rio 2016 comandando a França. Os atletas são federados à Federação Cearense de Desportos Aquáticos (FCDA) e Federação Equestre do Ceará (FEC), respectivamente.

Legenda: Marlon Zanotelli, do hipismo, representará o Ceará nas Olímpiadas de Tóquio Foto: Alexandre Castello Branco/COB