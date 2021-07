Olimpíada: Lucas Verthein vai às quartas de final do skiff simples de Remo

O brasileiro Lucas Verthein começou muito bem a sua participação na Olimpíada de Tóquio (Japão), ao garantir, na noite desta quinta-feira (22), a classificação para as quartas de final da disputa do skiff simples do remo.

Na primeira bateria da etapa classificatória (na qual avançaram os três primeiros de cada série), o atleta do Botafogo terminou na terceira posição com o tempo de 7min05s00 na disputa realizada no Canal Sea Forest.

Além do brasileiro, também avançaram na mesma bateria o norueguês Kjetil Borch, primeiro colocado com a marca de 6min54s46, e o húngaro Bendeguz Petervari-Molnar, que terminou em segundo com o tempo de 7min04s42.

Agora, Lucas Verthein volta a entrar na água, para disputar as quartas de final, no próximo domingo (25), a partir das 21h40 (horário de Brasília).

