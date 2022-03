Olimpia x Fluminense: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

Olimpia e Fluminense se enfrentam mais uma vez nesta quarta-feira (16), às 21h30 (de Brasília). As equipes fazem o segundo jogo da terceira fase da Libertadores no estádio Defensores del Chaco, no Paraguai. O confronto vale vaga na fase de grupos da competição.

O Olimpia acumula seis vitórias, três empates e uma derrota, justo contra o Fluminense no confronto de ida. Como o time brasileiro venceu por 3 a 1, os paraguaios precisam ganhar por três gols de diferença para avançar. Outra opção é levar a disputa para os pênaltis, caso marquem dois tentos.

O Flu está embalado com 13 jogos invictos na temporada, com 12 vitórias e um empate. A equipe comandada por Abel Braga vai completa para a partida. O Fluminense se classifica com qualquer empate ou perdendo por um gol de diferença.

ONDE ASSISTIR

O SBT transmite em canal aberto. No fechado, a ESPN. O streaming STAR+ também exibe.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Olimpia: Olveira, Otálvaro, Salcedo, Alcaraz e Mateo Gamarra; Alejandro Silva, Ortíz, Marcos Gómez, Fernando Cardozo; Derlis González e Recalde. Técnico: Júlio César Cáceres.

Fluminense: Fábio, Nino, Felipe Melo e David Braz; Calegari, André, Yago e Cris Silva; Luiz Henrique, Willian Bigode e Cano. Técnico: Abel Braga.

FICHA TÉCNICA

Olimpia x Fluminense

Data e hora: 16/3, às 21h30 horas (de Brasília)

Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção (PAR)

