Olímpia x Fluminense: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Olímpia e Fluminense entram em campo nesta quinta-feira (31), às 21h30 de Brasília, no Estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, no Paraguai, para disputar a partida de volta das quartas de final da Libertadores 2023. O time brasileiro venceu o jogo de ida por 2 a 0 no Maracanã e joga por uma derrota por até um gol de diferença para garantir sua classificação.

Já os paraguaios precisam vencer por no mínimo dois gols de diferença para levar a decisão da vaga para os pênaltis. Quem avançar enfrentará o Internacional, que eliminou o Bolivar.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela ESPN, Star+

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE:

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Diogo Barbosa; André e Ganso; Arias, Cano, Keno e John Kennedy (Martinelli ou Lima). Técnico: Fernando Diniz

OLIMPIA:

Juan Espínola; Alejandro Silva, Jhohan Romaña, Mateo Gamarra e Facundo Zabala; Fernando Cardozo, Richard Ortiz, Ramón Martínez e Iván Torres; Hugo Fernández e Wálter González. Técnico: Arce