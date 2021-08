Olimpia x Flamengo: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

O Flamengo visita o Olimpia nesta quarta-feira (11), às 19h15 (horário de Brasília), pelas quartas de final da Taça Libertadores da América. O duelo acontece no Estádio Manuel Ferreira, em Assunção, no Paraguai.

Para a partida, o técnico Renato Gaúcho não poderá contar seis atletas: Rodrigo Caio (trabalho de reequilíbrio muscular), Pedro (entorse no tornozelo esquerdo), Bruno Viana (Covid-19), Renê (Covid-19 e lesão na coxa direita), Piris da Motta (problema no tendão de Aquiles) e Rodrigo Muniz (em processo final de transferência).

Apesar das baixas, o Flamengo terá boa parte dos titulares à disposição, com exceção do zagueiro Rodrigo Caio. A equipe carioca busca se recuperar do 4 a 0 sofrido no último domingo (8), contra o Internacional, pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Estatísticas de Olimpia e Flamengo na Taça Libertadores

Olimpia

Partidas: 8

Vitórias: 3

Empates: 2

Derrotas: 3

Última partida: Internacional 0 (4) x (5) 0 Olimpia (oitavas de final)

Flamengo

Partidas: 8

Vitórias: 5

Empates: 0

Derrotas: 3

Última partida: Flamengo 4 x 1 Defensa y Justicia (oitavas de final)

Provável escalação

Olimpia

Aguilar; Salazar, Alcaraz, Salcedo, Iván Torres; Braian Ojeda, Richard Ortiz, Edgardo Orzuza, Derlis González; Walter González, Jorge Recalde. Técnico: Sergio Órteman.

Flamengo

Diego Alves; Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luís; Arão, Diego, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Renato Gaúcho.

Ficha técnica

Olimpia x Flamengo - Quartas de final da Taça Libertadores da América

Local: Estádio Manuel Ferreira, em Assunção (PAR)

Data: 11/08/2021 (quarta-feira)

Horário: 19h15 (de Brasília)

Árbitro: Roberto Tobar (CHI)

Onde assistir: Fox Sports e Facebook Watch