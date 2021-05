Olávio: a história do artilheiro do Cearense que foi de zagueiro a centroavante

Quem acompanha o futebol cearense mais de perto, sabe que histórias curiosas e trajetórias interessantes não faltam. E a de Olávio, artilheiro do Estadual 2021 com 14 gols pelo Atlético é uma delas.

Vê-lo na lista de artilheiros assim disparado, bem à frente dos "atacantes" Ciel com 8, que deixou o Caucaia e foi para o Salgueiro, Valdo Bacabal, seu companheiro de time com 7, Adílson Bahia, artilheiro coral com 7, e curioso por um detalhe: Olávio desembestou de fazer gol no Estadual após mudar de posição: na Àguia, ele está jogando de atacante, mas nem sempre foi assim.

O cearense de 27 anos iniciou a sua carreira no Icasa atuando como zagueiro, passou a atuar na lateral, e nos últimos anos, também foi utilizado no meio campo como volante ou meia. Ou seja, Olávio foi sendo "avançado" por seus treinadores e atingiu o ápice ofensivo com Raimundinho do Atlético.

"Fico feliz com o meu momento, que só é possível com a ajuda dos meus companheiros, pois eles dão os passes e sem passe não faço gol. Sou muito grato aos meus companheiros e ao técnico Raimundinho pela confiança, por essa nova posição que vemho jogando, trabalho diariamente para as coisas acontecerem. E as coisas estão fluindo naturalmente".

Cinco gols

Ele que também defendeu Crato, Barbalha, Guarani de Juazeiro, Caucaia, Guarany de Sobral e Ferroviário, vive seu grande momento no Atlético, marcando 5 gols em uma só partida, diante do Crato, na goleada por 7 a 1 do Atlético, pela 2ª Fase do Estadual.

Em 2021 voltou ao Atlético e tem feito um Estadual brilhante, com seu último gol marcado diante do Ceará, chamou a atenção do Vovô, que já sondou o jogador, que tem contrato com a Àguia até 2022.