Oitavas de final da Champions League: veja os confrontos definidos após o sorteio

Os oito confrontos das oitavas de final da Champions League 2023/24 estão definidos. Após sorteio realizado nesta segunda-feira (18), as 16 equipes que seguem vivas na luta pelo título mais importante do futebol europeu conheceram seus adversários no mata-mata.

O sorteio aconteceu em Nyon, na Suíça, na sede da Uefa, entidade que gere o futebol europeu e organiza a Champions League, a tradicional Liga dos Campeões da Europa. O atual campeão do torneio, Manchester City, segue na disputa na temporada 2023/24.

VEJA OS CONFRONTOS DAS OITAVAS DE FINAL

Porto x Arsenal

Napoli x Barcelona

Paris Saint-Germain x Real Sociedad

Inter de Milão x Atlético de Madrid

PSV x Borussia Dortmund

Lazio x Bayern de Munique

Copenhagen x Manchester City

RB Leipzig x Real Madrid

Porto, Napoli, Paris Saint-Germain, Inter de Milão, PSV, Lazio, Copenhagen e RB Leipzig serão mandantes nos jogos de ida. Arsenal, Barcelona, Real Sociedad, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Bayern de Munique, Manchester City e Real Madrid decidem em casa.

Os jogos de ida das oitavas de final da Champions League 2023/24 serão disputados nos dias 13, 14, 20 e 21 de fevereiro. Já os jogos da volta da disputa acontecem nos dias 5, 7, 12 e 13 de março.