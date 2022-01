Oeste x Floresta: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O Floresta estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta quarta-feira (5), às 19h30 (horário de Brasília), contra o anfitrião Oeste. O duelo acontece no Estádio Municipal Orlando Batista Novelli, em Barueri.

A equipe de Daniel Rocha busca melhorar o desempenho do Verdão da Vila na Copinha. Com apenas uma participação, em 2017, o Floresta venceu apenas uma partida, sendo eliminado na fase de grupos, como lanterna do grupo.

Nos últimos anos, porém, a base do Floresta acumulou títulos locais. Na última competição envolvendo a categoria sub-20, a equipe cearense chegou às semifinais da Copa do Nordeste, sendo eliminado pelo Fluminense-PI.

Ficha técnica | veja local, horário e onde assistir

Oeste x Floresta - 1ª rodada do Grupo 29 da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Local: Estádio Municipal Orlando Batista Novelli (Arena Barueri), em Barueri (SP)

Data: 05/01/2022 (quarta-feira)

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Kleber Canto dos Santos

Assistentes: Douglas Marcel Borges e Fernando Alves de Morais Santos

Transmissão: Eleven Sports e Paulistão Play

Prováveis escalações

Oeste-SP: Alê; Matheus Índio, Pedro, Fabão e Davi; Negueba, Diogo e Motta; Tite, Popó e .Técnico: Marcondes.

Floresta: Cauã; Lázaro, Emanuel, Leonardo e Davi; Dudu, Athyrson e Douglas; Yago Chaves, Levi e Rodrigo. Técnico: Daniel Rocha.