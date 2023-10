O que o Fortaleza ainda pode conquistar em 2023 após vice da Sula

Com a perda do título da Copa Sul-Americana no sábado (28), para a LDU nos pênaltis, o Fortaleza volta suas atenções para os objetivos que ainda tem na Série A do Campeonato Brasileiro. Sem a taça da Sula, o Leão terá que lutar por vaga nas competições continentais via Série A.

O Tricolor de Aço está em 9º com 42 pontos, na zona de classificação para a Copa Sul-Americana de 2024. Com dois jogos adiados, contra Cruzeiro e Botafogo, o Fortaleza terá 10 jogos para buscar objetivos na temporada: uma vaga na Sul-Americana ou na Libertadores.

Por uma vaga na Sul-Americana, o Leão precisará ficar entre os 13 primeiros. Hoje o Cruzeiro é o 13º com 37 pontos.

Por uma vaga na Libertadores, o Tricolor de Aço precisa chegar ao G6. Hoje a desvantagem do Leão para o 6º colocado, o Athletico/PR é de 6 pontos. O Furacão tem 48 pontos, mas o time paranaense já tem 29 jogos.

O detalhe é que o 10º colocado, o São Paulo, já tem vaga na Libertadores por ser o campeão da Copa do Brasil de 2023, portanto, os times que estão atrás do Fortaleza por uma vaga na Libertadores são Internacional (11º com 38), Cuiabá (12º com 37) e Cruzeiro (13º com 37), todos com jogos a mais.

Veja como está a disputa por Libertadores e Sul-Americana



Legenda: Com 10 jogos a realizar, o Tricolor de Aço está na briga por vaga nas competições sul-americanas Foto: Reprodução / CBF



Veja jogos do Fortaleza

01/11 - 21h30 - Atlético Mineiro (F) - Rodada 31

05/11 - 18h30 - Flamengo (C) - Rodada 32

08/11 - 20h00 - Athletico Paranaense (F) - Rodada 33

12/11 - 18h30 - Cuiabá (F) - Rodada 34

18/11 - 18h30 - Cruzeiro (C) - Rodada 30

23/11 - 19h00 - Botafogo (C) - Rodada 29

26/11 - 20h00 - Palmeiras (C) - Rodada 35

29/11 - 20h00 - Bragantino (F) - Rodada 36

03/12 - 21h30 - Goiás (C) - Rodada 37

06/12 - 16h00 - Santos (F) - Rodada 38