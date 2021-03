O que o Clássico-Rei pode representar para Guto Ferreira e Enderson Moreira

O velho clichê não deixa de ser válido: clássico é um jogo diferenciado. Um campeonato à parte, como dizem os próprios jogadores e treinadores. O Clássico-Rei deste sábado (20), às 16 horas, na Arena Castelão, é o primeiro de 2021, mas já possui uma grande representatividade para Ceará e Fortaleza, bem como para os técnicos Guto Ferreira e Enderson Moreira.

Busca por segurança

Apesar de estar invicto na temporada, com três vitórias e dois empates em cinco jogos, Enderson Moreira não vive momento de tranquilidade no Fortaleza. Muito menos entre os torcedores. Há grande cobrança para que o Tricolor demonstre evolução sob comando do técnico e possa render mais que vem rendendo.

O nome do comandante já não era unanimidade entre os leoninos para o início da temporada, e as últimas atuações, com desempenho aquém do esperado (apesar dos resultados) deixaram os torcedores ainda mais desconfiados.

Legenda: Enderson Moreira chega ao Clássico-Rei ainda buscando boas atuações para o Fortaleza Foto: José Leomar

Enderson tem, portanto, uma grande oportunidade no clássico: a de garantir mais segurança e tranquilidade para a sequência do trabalho. Eventual vitória sobre o maior rival é o típico de resultado capaz de reverter (ou ao menos amenizar) as críticas e assegurar mais confiança para o curto prazo e, assim, ter um ambiente mais calmo para o médio/longo prazo.

É fato que o mineiro de 49 anos tem uma missão fundamental para atingir o resultado desejado: mandar a campo uma equipe mais organizada e coesa, que apresente também postura mais ativa e tenha atuação melhor que qualquer outro jogo desta temporada.

Busca por novas alternativas

Legenda: Guto Ferreira tem Ceará bem definido, mas tem missão de encontrar novas alternativas com os reforços Foto: Thiago Gadelha/SVM

Ao contrário do rival, o técnico Guto Ferreira chega ao Clássico-Rei com mais tranquilidade. Consolidado e com segurança em decorrência do trabalho realizado em um ano de clube, o 'Gordiola' já estabeleceu uma identidade ao Ceará, com organização e um modelo de jogo bem definido, apoiado em transições rápidas e eficazes. Receita que funcionou bastante em 2020.

Para a temporada 2021, os desafios serão ainda maiores. O Alvinegro realizou investimentos mais robustos e promete entrar forte nas cinco competições que disputa: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana.

Com um calendário cheio e vários jogos que virão em sequência, é preciso encontrar alternativas e variações na forma de jogar. Não necessariamente no aspecto tático, mas sobretudo encaixando as novas peças que foram contratadas.

O duelo contra o Fortaleza é o primeiro grande desafio do Ceará nesta temporada e, por isso, é também uma grande oportunidade para que Guto possa testar estas novas opções.

Peso do Clássico-Rei

Certo, também, é que o Clássico-Rei possui um peso enorme para os dois lados. O vencedor sai fortalecido e com muito mais moral, confiança e positividade. Do outro lado, o oposto ao perdedor.

Como sempre foi, o primeiro Ceará x Fortaleza de 2021 pode representar muita coisa para os clubes e seus treinadores.