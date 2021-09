O que mudou no Fortaleza desde o último encontro com o Bahia?

O Fortaleza reencontra o Bahia neste sábado pela Série A, praticamente 4 meses depois de um duelo que direcionou os rumos do clube na temporada 2021. No dia 24 de abril, o Tricolor de Aço empatou com o time baiano em 0 a 0 no Castelão, perdeu nos penaltis e foi eliminado da Copa do Nordeste. Aquela partida foi a última de Enderson Moreira no comando do time, mudança que se tornaria decisiva para que o Tricolor sofresse uma verdadeira metamorfose.

Com a saída de Enderson, o técnico Argentino Juan Pablo Vojvoda foi contratado e mudou a forma do time jogar, com o time chegando completamente diferente para o encontro desde sábado em Pituaçu, pela Série A do Campeonato Brasileiro.

Com Enderson, o Fortaleza não empolgava, irritava a torcida com atuações burocráticas e treinador foi demitido mesmo com 80% de aproveitamento em 13 jogos (nove vitórias, três empates e apenas uma derrota).

Mas o que efetivamente mudou de um Fortaleza para o outro?



Taticamente, aquele Fortaleza que jogou com o Bahia pela Copa do Nordeste era pragmático, com um padrão tático usual, em um 4-3-3, já Vojvoda é adepto do 3-5-2, mais móvel, com variações táticas.

A primeira linha de defesa era formada por Tinga, Quintero, Marcelo Benevenuto e Carlinhos. Já Vojvoda, utiliza uma linha de 3, com Tinga jogando de zagueiro mas tendo liberdade para sair para o jogo pela direita, e dois zagueiros de ofício: Jackson (já que Benevenuto está com covid e não joga) e Tite.

Legenda: O Fortaleza enfrentou o Bahia pela Copa do Nordeste em abril e foi eliminado no Castelão, no último jogo sob o comando de Enderson Moreira Foto: Thiago Gadelha

O trio de zagueiros dá liberdade para um meio campo mais agressivo, com dois volantes (Jussa e Ederson), um meia central (Matheus Vargas), Lucas Crispim aberto pela esquerda e Yago Pikachu aberto pela direita.

A amplitude do time de Vojvoda permite-se jogar com apenas dois atacantes: Robson e David.

Já com Enderson, o meio naquele jogo foi formado por Matheus Jussa, Éderson, Gustavo Blanco, com Crispim entrando no 2 tempo. Com Enderson, Crispim era um meia central.

E eram 3 atacantes: David, Wellington Paulista e Robson.

Fortaleza com Enderson contra o Bahia

Felipe Alves, Tinga, Quintero, Marcelo Benevenuto, Carlinhos, Matheus Jussa, Gustavo Blanco, Éderson, David, Robson e Wellington Paulista.

Provável Fortaleza com Vojvoda contra o Bahia

Marcelo Boeck; Tinga, Jackson e Tite; Yago Pikachu, Matheus Jussa, Éderson, Matheus Vargas e Lucas Crispim; David (Robson) e Wellington Paulista. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Evolução

Mais do que o posicionamento dos jogadores em campo ou esquema tático, o Fortaleza mudou em concepção de jogo. De um time mais precavido, ainda inseguro com Enderson Moreira, para uma equipe mentalmente forte, e com uma volúpia ofensiva capaz de encarar qualquer adversário da Série A de peito aberto.

A 3º colocação na Série A com 33 pontos em 18 rodadas, e a grande campanha na Copa do Brasil ao enfrentar o São Paulo na quartas mostra um time que evoluiu nas mãos do argentino.