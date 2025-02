O que está em jogo no primeiro Clássico-Rei de 2025

Fortaleza e Ceará entram em campo neste sábado (8) para disputar o primeiro Clássico-Rei da temporada 2025. A bola rola às 16h30, na Arena Castelão, no jogo que marcará a reabertura da principal praça esportiva do futebol cearense para a nova temporada.

O Clássico-Rei, por si só, já tem o peso de marcar o encontro entre as duas principais equipes de futebol do estado. O confronto deste sábado (8), porém, tem ainda mais ingredientes para tornar esta partida, pelo Campeonato Cearense, um verdadeiro jogão.

1. Histórico recente e o peso de uma vitória

Legenda: Recalde e Pochettino durante Clássico-Rei Foto: Ismael Soares/SVM

Uma vitória em um Clássico-Rei é sempre muito buscada pelas equipes e celebrada por seus torcedores. A rivalidade entre Fortaleza e Ceará acirra ainda mais os ânimos e uma vitória sobre o maior rival eleva o moral da equipe vencedora para os próximos desafios.

Além disso, o Clássico-Rei tem atualmente um tabu em andamento. O Fortaleza não vence o Ceará há cinco partidas. Neste período, foram quatro empates e uma vitória do Ceará. O Leão quer quebrar este tabu, enquanto o Vozão deseja manter a sequência invicta.

2. Medir a força dos dois elencos

Legenda: Aylon e Titi durante Clássico-Rei em 2024 Foto: Thiago Gadelha/SVM

Fortaleza e Ceará têm realidades distintas em relação aos seus elencos, no que diz respeito à continuidade ou à reformulação. O Tricolor do Pici mantém a mesma base de jogadores há anos, com um trabalho longevo do técnico Juan Pablo Vojvoda.

Do lado do Ceará, no entanto, o time passou por uma grande reformulação no elenco após conquistar o acesso à Série A do Brasileirão. Para a maioria dos jogadores do Vovô, esta será a primeira oportunidade de disputar um Clássico-Rei.

3. O primeiro de muitos

Legenda: Ceará e Fortaleza são os melhores times do Nordeste no ranking de clubes da América do Sul Foto: Foto: Ismael Soares / SVM

A temporada 2025 promete ser recheada de edições do Clássico-Rei, e o deste sábado será apenas o primeiro de muitos embates entre Fortaleza e Ceará. Os times estão juntos em quatro competições na atual temporada.

Além do Campeonato Cearense, Leão e Vozão vão se encontrar na Série A do Brasileirão e podem também duelar na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil. Ao todo, é possível que a temporada 2025 conte com nove jogos entre Fortaleza e Ceará.

4. Disputa pelo mando de campo em uma eventual final

Legenda: Final do Campeonato Cearense 2024 Foto: Fabiane de Paula/SVM

De acordo com o regulamento do Campeonato Cearense, “a final premiará com o mando do jogo de volta o time com mais pontos somados na primeira fase e na Semifinal”. Fortaleza e Ceará, buscam, portanto, somar o máximo de pontos possíveis.

Atualmente, as duas equipes estão empatadas em número de pontos. O Ceará lidera o Grupo A, com 12 pontos, enquanto o Fortaleza é o líder do Grupo B, também com 12 pontos. Uma vitória deixaria uma das equipes à frente da outra nesse quesito.

5. Invencibilidade na competição

Legenda: Jogadores de Ceará e Fortaleza Foto: KID JUNIOR / SVM

Fortaleza e Ceará estão invictos nesta edição do Campeonato Cearense. As duas equipes somam quatro vitórias em quatro jogos, com 100% de aproveitamento na competição. Uma derrota no Clássico-Rei faria uma das duas equipes perder a invencibilidade.

Além disso, o Fortaleza está com 100% de aproveitamento em toda a temporada, tendo vencido todas as partidas que disputou até o momento, pelo Campeonato Cearense e também pela Copa do Nordeste.